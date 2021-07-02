Астрологічний прогноз на 2 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: будь-яка бізнес-мета буде легко досягнута — за винятком торгівлі, в цій справі успіху очікувати не доведеться. Ділові зустрічі також потрібно перенести — домогтися взаєморозуміння не вдасться.

Символ дня: слон Ганеша, карти Таро.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день не сприяє активним діям — рекомендується відпочити, якщо, звичайно, є така можливість.

Число дня: 4

Колір дня: червоний і чорний.

Камені дня: синя яшма, блакитний нефрит.

За яку частину тіла відповідає: тазостегнові суглоби, хребет.

Побажання в плані здоров'я: не варто робити різкі рухи, займатися екстремальними видами спорту і піднімати тяжкості — все сказане вище призведе до ушкоджень.

Слова дня: досягнення мети, фінішна пряма.

Геометрична фігура дня: прямокутник.

Шлюб і відносини дня: неприємна правда, яку приховують від близької людини, може вийти назовні, так що краще розповісти їй все як є.

Містика дня: не можна ворожити на кохання, предметами прогнозів повинні бути тільки матеріальна сфера — гроші і кар'єра. Можна вивчати — читати і перечитувати — кнжки з езотерики, вони відкриють багато таємниць.

Табу дня: таємниці, які сьогодні відкриються, не можна використовувати на зло, а ще краще взагалі про них забути.

Які люди народжуються цього дня: в цей час на світ з'являються люди, які тонко відчувають, з потужною інтуїцією. Якщо вони розвивають свій дар, то цілком можуть стати екстрасенсами і віщунами.

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