В Украине увеличилась средняя заработная плата

В мае выплаты выросли почти на треть.

В Украине в мае 2021 выросла средняя заработная плата.

Такие данные обнародовал Госстат, рассказали в Сніданку з 1+1.

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В мае выплаты выросли почти на треть (28,1%) — это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Госстате сообщили, что сейчас средняя номинальная заработная плата штатного работника в стране составляет более 13 000 гривен. К слову, государством установлены средние виплатина уровне шести тысяч гривен.

Наибольшая средняя номинальная зарплата была в области информации и телекоммуникаций, финансовой и страховой деятельности, а также в государственном управлении и обороны. Наименьшая — в сфере временного размещения и организации питания, административного и вспомогательного обслуживания, в строительстве.

Наибольшую среднюю зарплату было зафиксировано в Донецкой области, а самую низкую — на Волыни.

Как сообщалось, в Украине уменьшилась количество безработных. В июне безработных официально было более чем сто тысяч меньше, чем в начале года. В ведомстве отметили, что ситуация начала улучшаться с апреля, когда в большинстве регионов были ослаблены карантин.

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