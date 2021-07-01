В Украине увеличилась средняя заработная плата

В мае выплаты выросли почти на треть.
В Украине в мае 2021 выросла средняя заработная плата.
Такие данные обнародовал Госстат, рассказали в Сніданку з 1+1.
В мае выплаты выросли почти на треть (28,1%) — это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Госстате сообщили, что сейчас средняя номинальная заработная плата штатного работника в стране составляет более 13 000 гривен. К слову, государством установлены средние виплатина уровне шести тысяч гривен.
Наибольшая средняя номинальная зарплата была в области информации и телекоммуникаций, финансовой и страховой деятельности, а также в государственном управлении и обороны. Наименьшая — в сфере временного размещения и организации питания, административного и вспомогательного обслуживания, в строительстве.
Наибольшую среднюю зарплату было зафиксировано в Донецкой области, а самую низкую — на Волыни.
Как сообщалось, в Украине уменьшилась количество безработных. В июне безработных официально было более чем сто тысяч меньше, чем в начале года. В ведомстве отметили, что ситуация начала улучшаться с апреля, когда в большинстве регионов были ослаблены карантин.