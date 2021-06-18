Зеленский подписал указ о повышении зарплат медикам: что обещают

Документ устанавливает минимальные выплаты.

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увеличении зарплат медиков.

Об этом глава государства сказал во время поздравления ко Дню медика.

По словам Зеленского, документ устанавливает минимальные зарплаты для медицинского персонала и врачей. Он также отметил, что его команда "сделает все, чтобы увеличение зарплат было не только на бумаге".

"Не меньше 13,5 тыс. грн для среднего медперсонала и не менее 20 тыс. грн для врачей", — сказал президент.

Следует заметить, что в течение этого года заработную плату врачам планах поднять в три этапа. Во время первого, в январе, выплаты выросли на 20%.

Как сообщалось, в декабря 2020 года тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов повидомяв, что средняя зарплата сотрудников отрасли составляет: врачи — 9 тыс. Грн, средний медперсонал — 7 тыс. Грн, младший медперсонал — 5 тыс. Грн. Ожидалось, что в течение года медицинские работники смогут рассчитывать на повышение зарплат до 30%.

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