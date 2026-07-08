- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 435
- Время на прочтение
- 2 мин
18-месячного мальчика нашли живым в морге после того, как врачи объявили его умершим
Врачи констатировали смерть ребенка после утопления, но впоследствии мальчика обнаружили в живых.
В штате Аризона (США) произошел необычный случай. Там 18-месячного мальчика, которого врачи официально признали умершим после утопления в бассейне, через несколько часов обнаружили живым в больничном морге. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители и медики.
Об этом сообщает BBC.
Инцидент произошел в пригороде Финикса, когда семья собралась дома, чтобы посмотреть финал Национальной футбольной лиги США — Супербоул.
По данным полиции, около 17:30 по местному времени родственники обнаружили 18-месячного мальчика без сознания в бассейне. Они сразу вызвали экстренные службы, после чего спасатели приступили к сердечно-легочной реанимации.
«Если нет возражений, я хотел бы зафиксировать время смерти»
Ребенка доставили в медицинский центр, где врачи продолжили оказывать помощь.
В то же время в полицейском отчете отмечается, что правоохранители сообщили дежурному врачу Арьяну Туси, что, по их мнению, у ребенка еще были признаки жизни.
«Пожалуйста, занимайтесь своим делом, а я буду заниматься своим. Я учился в медицинском университете не просто так», — сказал медик, говорится в отчете.
В 18.20 медики официально констатировали смерть ребенка.
«Если нет возражений, я хотел бы зафиксировать время смерти», — объявил врач, согласно записи из бодикамеры полицейского.
После этого он сообщил «время смерти».
Что стало причиной ужасной ошибки
Приблизительно через пять часов прибывший в морг сотрудник Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Марикопа обнаружил, что ребенок дышит.
Мальчика срочно вертолетом доставили в другое медицинское учреждение. Там он прошел лечение, а затем был выписан домой.
Пока официально не сообщается, что именно стало причиной такой ошибки. Медицинские документы ребенка не были вовлечены в материалы полицейского расследования.
Адвокат врача Арьяна Туси Скотт Голден заявил, что обстоятельства дела значительно сложнее, чем это может казаться.
«В этом деле гораздо больше фактических и медицинских обстоятельств, чем ранее сообщалось», — подчеркнул он.
Тем временем полиция рекомендовала предъявить родителям обвинения в небрежном отношении к ребенку. Во время осмотра дома стражи порядка почувствовали сильный запах марихуаны, из-за чего предположили, что малыш мог остаться у бассейна без надзора.
В то же время, прокуратура округа Марикопа пока не сообщила, согласится ли с рекомендацией следователей и будет ли выдвигать официальные обвинения.
В медицинском центре заявили, что уже провели внутренний анализ инцидента и назвали случившееся «трагической ситуацией» и сообщили, что изучают все обстоятельства, чтобы при необходимости изменить процедуры оказания медицинской помощи.
Напомним, в Украине, в Одесской области, нашли тело 10-летней Софии Потемкиной. К сожалению, девочку, которую унесло в море на надувном круге, несмотря на масштабные поиски, спасти не удалось.