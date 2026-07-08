18-месячного мальчика нашли живым в морге после того, как врачи объявили его умершим

Фото иллюстративное / © pixabay.com

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В штате Аризона (США) произошел необычный случай. Там 18-месячного мальчика, которого врачи официально признали умершим после утопления в бассейне, через несколько часов обнаружили живым в больничном морге. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители и медики.

Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в пригороде Финикса, когда семья собралась дома, чтобы посмотреть финал Национальной футбольной лиги США — Супербоул.

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По данным полиции, около 17:30 по местному времени родственники обнаружили 18-месячного мальчика без сознания в бассейне. Они сразу вызвали экстренные службы, после чего спасатели приступили к сердечно-легочной реанимации.

«Если нет возражений, я хотел бы зафиксировать время смерти»

Ребенка доставили в медицинский центр, где врачи продолжили оказывать помощь.

В то же время в полицейском отчете отмечается, что правоохранители сообщили дежурному врачу Арьяну Туси, что, по их мнению, у ребенка еще были признаки жизни.

«Пожалуйста, занимайтесь своим делом, а я буду заниматься своим. Я учился в медицинском университете не просто так», — сказал медик, говорится в отчете.

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В 18.20 медики официально констатировали смерть ребенка.

«Если нет возражений, я хотел бы зафиксировать время смерти», — объявил врач, согласно записи из бодикамеры полицейского.

После этого он сообщил «время смерти».

Что стало причиной ужасной ошибки

Приблизительно через пять часов прибывший в морг сотрудник Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Марикопа обнаружил, что ребенок дышит.

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Мальчика срочно вертолетом доставили в другое медицинское учреждение. Там он прошел лечение, а затем был выписан домой.

Пока официально не сообщается, что именно стало причиной такой ошибки. Медицинские документы ребенка не были вовлечены в материалы полицейского расследования.

Адвокат врача Арьяна Туси Скотт Голден заявил, что обстоятельства дела значительно сложнее, чем это может казаться.

«В этом деле гораздо больше фактических и медицинских обстоятельств, чем ранее сообщалось», — подчеркнул он.

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Тем временем полиция рекомендовала предъявить родителям обвинения в небрежном отношении к ребенку. Во время осмотра дома стражи порядка почувствовали сильный запах марихуаны, из-за чего предположили, что малыш мог остаться у бассейна без надзора.

В то же время, прокуратура округа Марикопа пока не сообщила, согласится ли с рекомендацией следователей и будет ли выдвигать официальные обвинения.

В медицинском центре заявили, что уже провели внутренний анализ инцидента и назвали случившееся «трагической ситуацией» и сообщили, что изучают все обстоятельства, чтобы при необходимости изменить процедуры оказания медицинской помощи.

Напомним, в Украине, в Одесской области, нашли тело 10-летней Софии Потемкиной. К сожалению, девочку, которую унесло в море на надувном круге, несмотря на масштабные поиски, спасти не удалось.

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