В Украине уменьшилось количество безработных

Ситуация улучшилась после ослабления карантина.
Украине уменьшилось количество безработных.
Такие данные обнародовали в Государственном центре занятости, рассказали в Сніданку з 1+1.
В июне безработных официально было более чем сто тысяч меньше, чем в начале года. В ведомстве отметили, что ситуация начала улучшаться с апреля, когда в большинстве регионов были ослаблены карантин.
По состоянию на конец июня ситуация с безработицей в Украине вернулась к показателям допандемичного уровня.
Как сообщалось, Киев — абсолютный лидер среди городов Украины по количеству вакансий. Почти четверть всех предложений работы приходится на столицу. По данным кадровиков, Киев, как и вся Украина, больше нуждается в специалистах среди младшего и среднего медицинского персонала. В топ-5 сотрудников, которых ищут работодатели в столице вошли — IT-специалисты, эксперты в рекламе и пиаре, специалисты по продажам, менеджеры банковской сферы и бухгалтеры.