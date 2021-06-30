В Україні зменшилася кількість безробітних

Ситуація покращилася після послаблення карантину.

Україні зменшилася кількість безробітних.

Такі дані оприлюднили в Державному центрі зайнятості, розповіли у Сніданку з 1+1.

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У червні безробітних офіційно було на понад сто тисяч менше, ніж на початку року. У відомстві зазначили, що ситуація почала покращуватися від квітня, коли в більшості регіонів були послаблені карантинні обмеження.

Станом на кінець червня ситуація з безробіттям в Україні повернулася до показників допандемічного рівня.

Як повідомлялося, Київ – абсолютний лідер серед міст України за кількістю вакансій. Майже чверть усіх пропозицій роботи припадає на столицю. За даними кадровиків, Київ, як і вся Україна, найбільше потребує фахівців серед молодшого і середнього медичного персоналу. До топ-5 співробітників, яких шукають роботодавці у столиці увійшли – IT-спеціалісти, експерти в рекламі та піарі, фахівці з продажу, менеджери банківської сфери та бухгалтери.

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