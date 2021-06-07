Столиця, як і вся Україна, найбільше потребує фахівців серед молодшого і середнього медперсоналу.

Київ – абсолютний лідер серед міст України за кількістю вакансій. Майже чверть усіх пропозицій роботи припадає на столицю.

Такі дані кадрових аналітиків, йдеться у "Сніданку з 1+1".

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За даними кадровиків, Київ, як і вся Україна, найбільше потребує фахівців серед молодшого і середнього медичного персоналу.

До топ-5 співробітників, яких шукають роботодавці у столиці увійшли – IT-спеціалісти, експерти в рекламі та піарі, фахівці з продажу, менеджери банківської сфери та бухгалтери.

Нагадаємо, станом на середину травня кількість вакансій на ринку праці в Україні зросла втричі.

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