Притула вийшов із партії "Голос"

Своє рішення Притула підтвердив у соцмережі.

Сергій Притула 7 червня оголосив про вихід із партії "Голос". Водночас він наголосив, що не йде з політики.

Про це він написав у своєму Facebook.

Притула нагадав, що 2 роки тому перед минулими парламентськими виборами він оголосив про приєднання до команди "Голосу". За його словами, це було свідоме та зважене рішення. Про свої наступні плани і кроки в політиці він обіцяє повідомляти додатково.

"Не знаю, як би склалась історія партії, якби минулого року її не полишив би засновник. Проте, станом на сьогодні, 7 червня 2021 року, я оголошую про свій вихід з партії "Голос". Наголошую на тому, що я не йду з політики. Я йду з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилась від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення", - заявив Притула.

Відомий шоумен каже, що основною причиною виходу з "Голосу" є те, що він не згоден з політикою нинішнього керівництва партії. Її проблемою Притула називає відсутність конструктивної комунікації між партійними "верхами" і "низами". Він каже, що до останнього вірив у можливість "реанімації партії", але "діалогу не вийшло".

"Обласні та міські осередки не повинні відповідати перед суспільством за вчинки партійного керівництва. І, на мою думку, єдино правильним рішенням є максимально дистанціюватись від цього керівництва", - уточнив відомий український телеведучий.

Зі слів Притули, керівництво партії замість того, щоб очищати її від депутатів, які голосують у розріз зі своїми передвиборними обіцянками, почали очищати партійні ряди від тих, хто піддав критиці недоброчесних членів "Голосу".

"Але відсутність будь-яких реакцій керівництва партії на "зашкварні" голосування своїх депутатів на будь-якому рівні, означає не лише толерування, але й погодження такої поведінки. Ба більше, партійні ряди почали очищати від тих, хто піддав критиці недобропорядних персонажів із "Голосу". А це ще раз дає мені підстави чітко артикулювати, що з такими "функціонерами" мені не по дорозі. І, надалі, супутників по тернистих шляхах української політики я обиратиму обачніше", - підсумував він.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що Притула не потрапив до нового складу політради "Голосу", а також перестав бути заступником голови політсили.

У квітні він заявив, що бачить себе новим керівником партії "Голос". Своєю чергою Рудик відповіла, що "партійна робота – це не виступи в клубах".

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