Притула вышел из партии "Голос"

Свое решение Притула подтвердил в соцсети.

Сергей Притула 7 июня объявил о выходе из партии "Голос". В то же время он отметил, что не уходит из политики.

Об этом он написал в своем Facebook.

Притула напомнил, что 2 года назад перед прошлыми парламентскими выборами он объявил о присоединении к команде "Голоса". По его словам, это было сознательное и взвешенное решение. О своих следующих планах и шагах в политике он обещает сообщать дополнительно.

"Не знаю, как бы сложилась история партии, если бы в прошлом году ее не оставил бы основатель. Однако, по состоянию на сегодня, 7 июня 2021 года, я объявляю о своем выходе из партии "Голос". Подчеркиваю, что я не ухожу из политики. Я ухожу из партии, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, которая отдалилась от наших начальных основ настолько далеко, можно констатировать точку невозврата", — заявил Притула.

Известный шоумен говорит, что основной причиной выхода из "Голоса" является то, что он не согласен с политикой нынешнего руководства партии. Ее проблемой Притула называет отсутствие конструктивной коммуникации между партийными "верхами" и "низами". Он говорит, что до последнего верил в возможность "реанимации партии", но "диалога не вышло".

"Областные и городские ячейки не должны отвечать перед обществом за свои поступки партийного руководства. И, по моему мнению, единственно правильным решением является максимально дистанцироваться от этого руководства", — уточнил известный украинский телеведущий.

По словам Притулы, руководство партии вместо того, чтобы очищать ее от депутатов, которые голосуют в разрез со своими предвыборными обещаниями, начали очищать партийные ряды от тех, кто подверг критике нечестных членов "Голоса".

"Но отсутствие каких-либо реакций руководства партии на "зашкварные" голосования своих депутатов на любом уровне, означает не только терпимость, но и согласование такого поведения. Более того, партийные ряды начали очищать от тех, кто подверг критике недобропорядочных персонажей из "Голоса". А это еще раз дает мне основания четко артикулировать, что с такими "функционерами" мне не по пути. И, в дальнейшем, спутников по тернистому пути украинской политики я буду выбирать осмотрительно", — подытожил он.

Напомним, в феврале стало известно, что Притула не попал в новый состав политсовета "Голоса", а также перестал быть заместителем главы политсилы.

В апреле он заявил, что видит себя новым руководителем партии "Голос". В свою очередь Рудик ответила, что "партийная работа — это не выступления в клубах".

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