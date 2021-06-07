Дожди и грозы вернулись: синоптики огорчили прогнозом погоды

Температура воздуха будет достаточно высокой.

В Украину вернулась дождливая погода: непогода во всех регионах будет продолжаться.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 7 июня.

На ближайшие три дня синоптики прогнозируют чуть ли не всю возможную палитру осадков от мелкой мороси до мощных ливней с грозами, порывистым ветром, а местами и градом. Впрочем, температура воздуха будет довольно высокой: от 19 до 25 градусов тепла днем.

Пока дождевики и зонты прятать не советует синоптик Наталья Диденко. По ее словам, прохладная температура в июне — это нормально. "В последнее время очень много нареканий, все недовольны. Впрочем, во-первых, теплится. Хочу сказать: непрерывное повышение температуры воздуха будет. В дальнейшем будет преимущественно тепло. Умеренное тепло в Украине, но не без дождей. Дожди утихают, но не исчезают, очень им в Украине нравится", — рассказала она в "Сніданку з 1+1".

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Если говорить о прогнозе и средней температуре в июне, то специалисты "Укргидрометцентра" сообщили, что в этом году в среднем будет теплее на градус, чем в прошлые годы.

Как сообщалось, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будут близкой к климатической нормы, но некоторые регионы ожидают жару в 39 ° С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.

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