Дощі та грози повернулися: синоптики засмутили прогнозом погоди

Температура повітря буде доволі високою.

До України повернулася дощова погода: негода у всіх регіонах триватиме й надалі.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 7 червня.

На найближчі три дні синоптики прогнозують ледь не всю можливу палітру опадів: від дрібної мжички до потужних злив із грозами, поривчастим вітром, а місцями і градом. Утім, температура повітря буде доволі високою: від 19 до 25 градусів тепла вдень.

Поки дощовики та парасолі ховати не радить синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, прохолодна температура в червні - це нормально. "Останнім часом дуже багато нарікань, всі незадоволені. Утім, по-перше, тепліє. Хочу сказати: невпинне підвищення температури повітря буде. Надалі буде переважно тепло. Помірне тепло в Україні, але не без дощів. Дощі затихають, але не зникають, дуже їм в Україні подобається", - розповіла вона в "Сніданку з 1+1".

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Якщо говорити про прогноз і середню температуру в червні, то фахівці "Укргідрометцентру" повідомили, що цього року в середньому буде тепліше на градус, ніж у минулі роки.

Як повідомлялося, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39 ºС. Синоптики обіцяють, що в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області прийде справжня спека. Високу температуру очікують також гірські райони.

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