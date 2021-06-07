Зірка "Татусевих доньок" Мельникова розлучилася з чоловіком

Експодружжя зберегло теплі дружні стосунки.

Зірка серіалу "Татусеві доньки", акторка Дарина Мельникова засмутила фанів звісткою.

Після семи років шлюбу Дарина та її чоловік, актор Артур Смольянінов вирішили розлучитися. За словами артистки, після розриву вони залишилися у теплих дружніх стосунках. Також Мельникова розповіла, що вони зі Смольяніновим вдвох дійшли цього висновку.

Дарина Мельникова та Артур Смольянінов / instagram.com/melnikovadsh

"Так склались обставини. Але ми в будь-якому випадку залишаємося партнерами і батьками наших дітей. У нас був класний досвід. Ми розійшлися друзями. Про те, що там було всередині, ми з Артуром не вважаємо за потрібне розповідати", - сказала Дарина в інтерв'ю fametime.tv.

Дарина Мельникова та Артур Смольянінов / instagram.com/melnikovadsh

Зазначимо, що Даша Мельникова та Артур Смольянінов одружилися у серпні 2013 року. За два роки Дарина завагітніла та народила первістка, сина Артура. 2018-го року у акторів народився син Марк.

Подейкували, що у Смольянінова були певні проблеми з алкоголем, однак Мельникова воліє про це не говорити.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання