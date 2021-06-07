Українські мережі АЗС змінили ціни на бензин

Заправитися ним стало дорожче.

Низка українських АЗС протягом минулого тижня, від 28 травня до 4 червня , скорегували вартість бензину.

Так, ціна на цей вид пального зросла на 3 коп./літр, до 28,96 грн/літр, і в середньому заправки продають пальне цієї марки за 28,18 грн за літр, випливає з даних Консалтингової групи А-95, передає UBR.

Найбільше подорожчало пальне на заправках "Авантаж 7" - на 17 коп./літр, до 28,12 грн/літр. Водночас одразу п'ять компаній підняли ціну на 8 коп./літр. В результаті розцінки на WOG, ОККО, Socar, Shell досягли 29,92 грн, а на Amic - 29,81 грн. На АЗС "БРСМ-Нафта" бензин подорожчав на 7 коп./літр, до 28,34 грн.

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Водночас, KLO і Motto знизили ціни на 15 коп./літр, до 29,59 грн і 5 коп./літр, до 27,96 грн відповідно. Найдорожчий бензин на заправках "Паралель" - 31,49 грн, а найдешевший на Marshal - 27,5 грн.

Що стосується А-92, бензин подорожчав на шести мережах. Найбільше накрутили ціни такі продавці:

BVS - на 40 коп./літр, до 28,99 грн;

Socar - на 27 коп./літр, до 29,75 грн;

"Авантаж 7" - на 17 коп./літр, до 27,12 грн.

Решта підняли ціну в межах 8-15 коп./літр. Одночасно три мережі знизили розцінки. Зокрема, KLO зменшив суму на 30 коп./літр, до 29,24 грн. За дорожнечею А-92 лідирують WOG, "Паралель" і Socar, продаючи пальне за 29,75 грн. Заправки Marshal виявилися внизу списку з показником 26,5 грн.

Раніше розповідалося про те, що Мінекономіки опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, із урахуванням максимальної торговельної націнки, яка згідно з постановою уряду про держрегулювання цін повинна бути не більше 5 грн за літр на бензин і 7 грн за літр на дизельне паливо, гранична вартість бензину А-95 становить 29,92 грн за літр, що на 8 коп./літр вище ціни, встановленої на останню декаду травня. Гранична ціна ДП, своєю чергою, встановлена на рівні 27,91 грн за літр (+2 коп./літр).

Додамо, Кабмін дозволив АЗС підвищити вартість бензину та дизельного пального.

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