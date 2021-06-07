Звезда "Папиных дочек" Мельникова развелась с мужем

Экс-супруги сохранили теплые дружеские отношения.

Звезда сериала "Папины дочки", актриса Дарья Мельникова расстроила фанатов известием.

После семи лет брака Дарья и ее муж, актер Артур Смольянинов решили расстаться. По словам артистки, после разрыва они остались в теплых дружеских отношениях. Также Мельникова рассказала, что они с Смольяниновым вдвоем пришли к этому выводу.

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов / instagram.com/melnikovadsh

"Так сложились обстоятельства. Но мы в любом случае остаемся партнерами и родителями наших детей. У нас был классный опыт. Мы расстались друзьями. О том, что там было внутри, мы с Артуром не считаем нужным рассказывать", — сказала Дарья в интервью fametime.tv.

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов / instagram.com/melnikovadsh

Отметим, что Даша Мельникова и Артур Смольянинов поженились в августе 2013 года. Через два года Дарья забеременела и родила первенца, сына Артура. В 2018 году у актеров родился сын Марк.

Поговаривали, что у Смольянинова были определенные проблемы с алкоголем, однако Мельникова предпочитает об этом не говорить.

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