Дельфін вкусив хлопчика в одеському дельфінарії: дитину ушпиталили (відео)

Хлопчику довелось накладати шви.

У неділю, 6 червня, в одеському дельфінарії "Немо" дельфін вкусив хлопчика за руку під час контактної програми, яка проходить після виступу морських тварин. В результаті дитину відвезли до лікарні, де лікарі наклали шви.

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Як повідомляє канал "Одеса Інфо" в Telegram, ймовірно дельфін подумав, що йому простягають рибу.

На відео, яке оприлюднила мама хлопчика видно, як тварина схопила маленького відвідувача за руку.

За словами жінки, керівництво дельфінарію не попросило вибачення за цей випадок і зазначило, що у цьому винні самі батьки, які не догледіли дитину.

"Одеса Інфо", Telegram

У коментарі ТСН.ua керівництво дельфінарію попросило вибачення у матері потерпілого хлопчика і зазначило, що невдовзі сконтактується з нею, аби врегулювати інцидент.

"Насправді ми дуже винні, це упущення нашого персоналу. Ми не повинні були допустити цієї ситуації, що дитина дразнила дельфіна. Дельфін таким чином орієнтований на годування, коли в тренера бере рибу. У цей момент наш персона кудись відійшов, а мама знімала хлопчика. Тварина миролюбива і хороша, але це звичайні рефлекси під час годування, вони існують у кожної тварини. Дитина не винна, бо не розуміла, що відбувається. Питання вже до матері, яка, мабуть, також не розуміла і не давала собі звіту, що вона робила. І, звісно, найголовніше питання до нашого персоналу, який не попередив цього. Я від лиця нашого колективу просимо вибачення в матері. Думаю, у найближчий час з нею сконтактуємось і це питання згладимо і врегулюємо", - розповів нам власник дельфінарію "Немо" Андрій Кісловський.

За його словами, персонал під час виступу озвучує правила поведінки у дельфінарії.

"Ми постійно просимо не доторкатись до тварин, не гладити, не підходити до бардюру. Під час кожного виступу ми про це говоримо, але бувають неуважні люди, які нехтують правилами. І звичайно, наш персонал, не може за кожним встежити, бо у цей момент було багато людей", - прокоментував подію Андрій Кісловський.

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