Дельфин укусил мальчика в одесском дельфинарии: ребенка госпитализировали (видео)

Мальчику пришлось накладывать швы.

В воскресенье, 6 июня, в одесском дельфинарии дельфин укусил мальчика за руку во время контактной программы, которая проходит после выступления морских животных. В результате ребенка отвезли в больницу, где врачи наложили швы.

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Как сообщает канал "Одесса Инфо" в Тelegram, вероятно дельфин подумал, что ему протягивают рыбу. На видео, которое обнародовала мама мальчика видно, как животное схватило маленького посетителя за руку.

По словам женщины, руководство дельфинария не попросило прощения за этот случай и отметило, что в этом виноваты сами родители, которые не досмотрели ребенка.

"Одесса Инфо", Telegram

В комментарии ТСН.ua руководство дельфинария попросило прощения у матери потерпевшего мальчика и отметил, что вскоре свяжется с ней, чтобы урегулировать инцидент.

"На самом деле мы очень виноваты, это упущение нашего персонала. Мы не должны были допустить этой ситуации ребенок дразнили дельфина. Дельфин таким образом ориентирован на кормление, когда у тренера берет рыбу. В этот момент наш лицо куда-то отошел, а мама снимала мальчика. животное миролюбивая и хорошая, но это обычные рефлексы во время кормления, они существуют у каждого животного. Ребенок не виноват, потому что не понимала, что происходит. Вопрос уже к матери, которая, видимо, также не понимала и не давала себе отчета, что она делала. и, конечно, главный вопрос к нашему персоналу, который не предупредил этого. Я от лица нашего коллектива просим прощения у матери. Думаю, в ближайшее время с ней сконтактуемось и этот вопрос сгладим и урегулируем ", - рассказал нам владелец дельфинария" Немо "Андрей Кисловський.

По его словам, персонал во время выступления озвучивает правила поведения в дельфинарии.

"Мы постоянно просим не прикасаться к животным, не гладить, не подходить к бардюрам. Во время каждого выступления мы об этом говорим, но бывают невнимательны люди, которые пренебрегают правилами. И конечно, наш персонал не может за каждым уследить, потому в этот момент было много людей ", - прокомментировал событие Андрей Кисловський.

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