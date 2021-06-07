Столица, как и вся Украина, больше нуждается в специалистах среди младшего и среднего медперсонала.

Киев — абсолютный лидер среди городов Украины по количеству вакансий. Почти четверть всех предложений работы приходится на столицу.

Такие данные кадровых аналитиков, говорится в "Сніданку з 1+1".

Также читайте Сколько в Украине зарабатывают медики и есть ли вакансии: исследование

По данным кадровиков, Киев, как и вся Украина, больше нуждается в специалистах среди младшего и среднего медицинского персонала.

В топ-5 сотрудников, которых ищут работодатели в столице вошли — IT-специалисты, эксперты в рекламе и пиаре, специалисты по продажам, менеджеры банковской сферы и бухгалтеры.

Напомним, по состоянию на середину мая количество вакансий на рынке труда в Украине выросло втрое.

За год продукты подорожали на 10% – экономические новости

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку