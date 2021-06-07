Столица, как и вся Украина, больше нуждается в специалистах среди младшего и среднего медперсонала.
Киев — абсолютный лидер среди городов Украины по количеству вакансий. Почти четверть всех предложений работы приходится на столицу.
Такие данные кадровых аналитиков, говорится в "Сніданку з 1+1".
По данным кадровиков, Киев, как и вся Украина, больше нуждается в специалистах среди младшего и среднего медицинского персонала.
В топ-5 сотрудников, которых ищут работодатели в столице вошли — IT-специалисты, эксперты в рекламе и пиаре, специалисты по продажам, менеджеры банковской сферы и бухгалтеры.
Напомним, по состоянию на середину мая количество вакансий на рынке труда в Украине выросло втрое.