В Україні збільшилася середня заробітна плата

У травні виплати виросли майже на третину.

В Україні у травні 2021 року зросла середня заробітна плата.

Такі дані оприлюднив Держстат, розповіли у Сніданку з 1+1.

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У травні виплати виросли майже на третину (28,1%) - це порівняно з аналогічним періодом минулого року. У Держстаті повідомили, що зараз середня номінальна заробітна плата штатного працівника у країні становить понад 13 тисяч гривень. До слова, державою встановлені середні виплатина рівні шести тисяч гривень.

Найбільша середня номінальна зарплата була у галузі інформації та телекомунікацій, фінансової та страхової діяльності, а також у державному управлінні й оборони. Найменша - у сфері тимчасового розміщування й організації харчування, адміністративного та допоміжного обслуговування, у будівництві.

Найбільшу середню зарплату було зафіксовано в Донецькій області, а найнижчу - на Волині.

Як повідомлялося, в Україні зменшилася кількість безробітних. У червні безробітних офіційно було на понад сто тисяч менше, ніж на початку року. У відомстві зазначили, що ситуація почала покращуватися від квітня, коли в більшості регіонів були послаблені карантинні обмеження.

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