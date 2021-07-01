Двоє студентів загинули, а троє - у лікарні: у Рівненській області легковик влетів у вантажівку

Усі, хто був у салоні машини, студенти з Туркменістану.
Двоє студентів-іноземців загинули, а троє у лікарні після аварії на трасі Київ-Чоп у Рівненській області.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 1 липня.
23-річний водій легковика на заокругленій ділянці дороги не впорався з кермуванням. Авто винесло на зустрічну смугу, де їхала вантажівка. Удару уникнути не вдалося.
Внаслідок ДТП 25-річний пасажир легковика загинув на місці. Попри реанімаційні заходи не вдалося врятувати і життя його ровеснику, який теж був у легковику. Самого водія і ще двох пасажирів із різними травмами шпиталізували. Усі вони з Туркменістану, студенти вишів Житомира та Львова.
Як повідомлялося, у Львові мотоцикліст влетів під вантажівку та загинув. Аварія сталася у спальному районі міста. За попередніми даними, двоколісний виїхав на зустрічну смугу та наїхав на острівець безпеки, після цього втратив керування. Поруч їхала вантажівка. Мотоцикліста занесло під її колеса.