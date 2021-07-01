Двое студентов погибли, а трое — в больнице: в Ровенской области легковушка влетела в грузовик

Двое студентов погибли, а трое — в больнице: в Ровенской области легковушка влетела в грузовик

Все, кто был в салоне машины, студенты из Туркменистана.

Двое студентов-иностранцев погибли, а трое в больнице после аварии на трассе Киев-Чоп в Ровенской области.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 1 июля.

23-летний водитель легковушки на закругленном участке дороги не справился с управлением. Авто вынесло на встречную полосу, где ехал грузовик. Удара избежать не удалось.

В результате ДТП 25-летний пассажир легковушки погиб на месте. Несмотря на реанимационные мероприятия не удалось спасти и жизнь его ровесник, который тоже был в легковушке. Самого водителя и еще двух пассажиров с различными травмами госпитализировали. Все они из Туркменистана, студенты вузов Житомира и Львова.

Новости Украины: в Ровенской области в аварии погибли двое студентов-иностранцев

Как сообщалось, во Львове мотоциклист влетел под грузовик и погиб. Авария произошла в спальном районе города. По предварительным данным, двухколесный выехал на встречную полосу и совершил наезд на островок безопасности, после этого потерял управление. Рядом ехал грузовик. Мотоциклиста занесло под ее колеса.

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