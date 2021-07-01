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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 1 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 1 июля

Associated Press

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.

В Украине по состоянию на утро 1 июля зафиксировано 705 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 51 человек, еще 1719 выздоровели. Было проведено 49 038 тесты.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

214019

231

5194

3

204857

234

Винницкая

71103

17

1690

0

69196

18

Волынская

62157

10

1196

0

60591

22

Днепропетровская

135605

31

4434

5

130057

145

Донецкая

90646

28

2356

5

87909

97

Житомирская

88434

17

1789

3

86331

12

Закарпатская

62095

3

1604

1

60322

59

Запорожская

104608

24

2442

3

101780

76

Ивано-Франковская

86666

7

2099

1

84467

8

Киевская

127384

56

2749

5

123798

79

Кировоградская

20619

4

841

0

19345

54

Луганская

26620

28

947

4

25447

72

Львовская

137454

29

3650

0

132872

266

Николаевская

69964

16

1846

0

67717

56

Одесская

140625

41

2975

0

136769

63

Полтавская

77854

11

1859

1

75708

43

Ровенская

79500

11

1205

0

78095

45

Сумская

77899

21

1322

3

76179

29

Тернопольская

70027

3

1199

0

68566

25

Харьковская

148575

41

3531

5

144126

54

Херсонская

35776

26

1146

4

34203

24

Хмельницкая

88908

12

1868

6

86472

90

Черкасская

81774

25

1310

1

79945

68

Черновицкая

79948

5

1792

0

77814

36

Черниговская

57541

8

1347

1

55821

44

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2235801 человек
  • Выздоровели — 2168387.
  • Летальных случаев — 52391.

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