Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 1 июля

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.
В Украине по состоянию на утро 1 июля зафиксировано 705 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 51 человек, еще 1719 выздоровели. Было проведено 49 038 тесты.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
214019
|
231
|
5194
|
3
|
204857
|
234
|
Винницкая
|
71103
|
17
|
1690
|
0
|
69196
|
18
|
Волынская
|
62157
|
10
|
1196
|
0
|
60591
|
22
|
Днепропетровская
|
135605
|
31
|
4434
|
5
|
130057
|
145
|
Донецкая
|
90646
|
28
|
2356
|
5
|
87909
|
97
|
Житомирская
|
88434
|
17
|
1789
|
3
|
86331
|
12
|
Закарпатская
|
62095
|
3
|
1604
|
1
|
60322
|
59
|
Запорожская
|
104608
|
24
|
2442
|
3
|
101780
|
76
|
Ивано-Франковская
|
86666
|
7
|
2099
|
1
|
84467
|
8
|
Киевская
|
127384
|
56
|
2749
|
5
|
123798
|
79
|
Кировоградская
|
20619
|
4
|
841
|
0
|
19345
|
54
|
Луганская
|
26620
|
28
|
947
|
4
|
25447
|
72
|
Львовская
|
137454
|
29
|
3650
|
0
|
132872
|
266
|
Николаевская
|
69964
|
16
|
1846
|
0
|
67717
|
56
|
Одесская
|
140625
|
41
|
2975
|
0
|
136769
|
63
|
Полтавская
|
77854
|
11
|
1859
|
1
|
75708
|
43
|
Ровенская
|
79500
|
11
|
1205
|
0
|
78095
|
45
|
Сумская
|
77899
|
21
|
1322
|
3
|
76179
|
29
|
Тернопольская
|
70027
|
3
|
1199
|
0
|
68566
|
25
|
Харьковская
|
148575
|
41
|
3531
|
5
|
144126
|
54
|
Херсонская
|
35776
|
26
|
1146
|
4
|
34203
|
24
|
Хмельницкая
|
88908
|
12
|
1868
|
6
|
86472
|
90
|
Черкасская
|
81774
|
25
|
1310
|
1
|
79945
|
68
|
Черновицкая
|
79948
|
5
|
1792
|
0
|
77814
|
36
|
Черниговская
|
57541
|
8
|
1347
|
1
|
55821
|
44
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2235801 человек
- Выздоровели — 2168387.
- Летальных случаев — 52391.