Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 1 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 1 июля

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.

В Украине по состоянию на утро 1 июля зафиксировано 705 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 51 человек, еще 1719 выздоровели. Было проведено 49 038 тесты.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 214019 231 5194 3 204857 234 Винницкая 71103 17 1690 0 69196 18 Волынская 62157 10 1196 0 60591 22 Днепропетровская 135605 31 4434 5 130057 145 Донецкая 90646 28 2356 5 87909 97 Житомирская 88434 17 1789 3 86331 12 Закарпатская 62095 3 1604 1 60322 59 Запорожская 104608 24 2442 3 101780 76 Ивано-Франковская 86666 7 2099 1 84467 8 Киевская 127384 56 2749 5 123798 79 Кировоградская 20619 4 841 0 19345 54 Луганская 26620 28 947 4 25447 72 Львовская 137454 29 3650 0 132872 266 Николаевская 69964 16 1846 0 67717 56 Одесская 140625 41 2975 0 136769 63 Полтавская 77854 11 1859 1 75708 43 Ровенская 79500 11 1205 0 78095 45 Сумская 77899 21 1322 3 76179 29 Тернопольская 70027 3 1199 0 68566 25 Харьковская 148575 41 3531 5 144126 54 Херсонская 35776 26 1146 4 34203 24 Хмельницкая 88908 12 1868 6 86472 90 Черкасская 81774 25 1310 1 79945 68 Черновицкая 79948 5 1792 0 77814 36 Черниговская 57541 8 1347 1 55821 44

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2235801 человек

Выздоровели — 2168387.

Летальных случаев — 52391.

Коронавирус в Украине: Минздрав планирует разрешить сочетание вакцин разных типов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку