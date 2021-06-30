Протягом доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню - ООС

Бойових втрат серед бійців Об’єднаних сил немає.

Протягом минулої доби, 29 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 30 червня.

Біля Невельського та Красногорівки окупанти застосовували міномети 120-го калібру. Неподалік Луганського бойовки відкрили вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.

На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь, наголосили у штабі. Бойових втрат серед бійців Об’єднаних сил немає.

Станом на ранок 30 червня зафіксовано три порушення режиму припинення вогню біля Золотого-4, Новоселівки та Новгородського.

Як повідомлялося, на Донбасі бойовики обмежують діяльність місії ОБСЄ і, зокрема, співробітникам організації не дають доступу до об’єктів на "землі", заявила генсек ОБСЄ Хельга Шмід. За словами Шмід, ОБСЄ зробить все можливе для врегулювання ситуації на сході України. При цьому вона відзначає, що для цього потрібно, щоб усі сторони, які підписали Мінські угоди, "перепідтвердили свої зобов'язання і з новою силою взялися за їх виконання".

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