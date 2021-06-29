Леонідові Кравчуку зробили операцію на серці

Саме через стан здоров'я він пропустив урочистості з нагоди дня Конституції у Верховній Раді.

Перший президент незалежної України (1991-1993 роки) і глава української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук переніс операцію на серці.

Про це йдеться 29 червня у сюжеті ТСН.19:30.

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Вона була плановою та пройшла без побічних проблем, повідомив речник Тристоронньої контактної группи Олексій Арестович. Учора Леонід Кравчук пропустив урочистості з нагоди дня Конституції у Верховній Раді. Як стало відомо — саме через стан здоров'я.

Наразі ж перший президент незалежної України перебуває у лікарняній палаті і відновлюється після операції. А от про самопочуття Леонід Макарович ще до операції сам попросив речника не розповідати. 87-річний Кравчук вже не вперше звертається до хірурга. У 2017 році йому робили стентування серця.

Раніше Леонід Кравчук заявив, що у Франції і Німеччини немає твердості щодо РФ.

Також він повідомляв, у які країни можна перенести переговори ТКГ замість Білорусі.

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