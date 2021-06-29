Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце

Именно из-за состояния здоровья он пропустил торжества по случаю дня Конституции в Верховной Раде.

Первый президент независимой Украины (1991-1993 годы) и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

Об этом говорится 29 июня в сюжете ТСН.19:30.

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Она была плановой и прошла без побочных проблем, сообщил представитель Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович. Вчера Леонид Кравчук пропустил торжества по случаю дня Конституции в Верховной Раде. Как стало известно — именно по состоянию здоровья.

Пока же первый президент независимой Украины находится в больничной палате и восстанавливается после операции. А вот о самочувствии Леонид Макарович еще до операции сам попросил спикера не рассказывать. 87-летний Кравчук уже не впервые обращается к хирургу. В 2017 году ему делали стентирование сердца.

Ранее Леонид Кравчук заявил, что у Франции и Германии нет твердости в отношении к РФ.

Также он сообщал, в какие страны можно перенести переговоры ТКГ вместо Беларуси.

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