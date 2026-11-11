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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Пополнил список загадочных смертей: умер посол России в США

Внезапно скончался посол России в США Александр Дарчиев. Причины скрывают.

Автор публикации
Фото автора: Александра Садовая Александра Садовая
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Умер Александр Дарчиев

Умер Александр Дарчиев

Дополнено новыми материалами

Посол РФ в США Александр Дарчиев скончался 11 ноября. Причины смерти не раскрывают.

Об этом сообщили в МИД РФ.

Как сообщила вечером представительница МИД России Мария Захарова, Дарчиев умер в Москве от хронического заболевания.

Известно, что Дарчиеву было 66 лет. Он занимал должность посла в США с марта 2025 года.

Смерть Дарчиева стала еще одной из загадочных и внезапных смертей российских чиновников, силовиков и топ-менеджеров компаний с 2022 года.

Только в 2026 году сообщали, что умерли:

  • Алексей Панов – третий секретарь посольства РФ на Кипре и вероятный сотрудник ГРУ. Смерть при загадочных обстоятельствах в январе. По официальной версии, покончил с собой. Правоохранительным органам на Кипре фактически запретили проводить полноценное расследование инцидента.

  • Алексей Скляр – экс-замминистра труда РФ. В январе он был обнаружен в его частном доме на территории поселения Филимонковское. Когда на место происшествия прибыли спасатели, входная дверь была открыта, а тело лежало прямо возле порога.

  • Владислав Баумгертнер – экс-гендиректор компании «Уралкалий». Пропал без вести в кипрском городе Лимассол 7 января, а через месяц его тело нашли через месяц при невыясненных обстоятельствах.

  • Сергей Тропин – экс-замминистра юстиции РФ. В феврале его тело нашли прямо в ванной в его доме в Москве. Предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность.

  • Умар Джабраилов – бизнесмен и экссенатор от Чечни. В марте его нашли в одной из гостиниц Москвы с огнестрельным оружием рядом. Официальная версия – самоубийство.

  • Александр Отрощенко – генерал-лейтенант РФ. Вечером 31 марта разбился в Крыму в крушении российского военно-транспортного самолета АН-26.

В то же время в РФ панически ищут "ключ" бессмертия для Владимира Путина. Диктатор размышляет о бессмертии и жизни до 150 лет, поэтому российские ученые исследуют тысячи обезьян и работают над технологиями омоложения.

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