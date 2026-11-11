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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Поповнив список загадкових смертей: помер посол Росії у США

Раптово помер посол РФ у США Олександр Дарчієв. Причини приховують.

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Фото автора: Олександра Садова Олександра Садова
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Помер Олександр Дарчієв

Помер Олександр Дарчієв / © російські ЗМІ

Посол РФ у США Олександр Дарчієв помер 11 листопада. Причини смерті не розкривають.

Про це повідомили в МЗС РФ.

Відомо, що Дарчієву було 66 років. Він обіймав посаду посла у США від березня 2025-го.

Смерть Дарчієва стала ще однією з загадкових і раптових смертей російських високопосадовців, силовиків та топменеджерів компаній від 2022 року.

Лише 2026-го повідомляли, що померли:

  • Олексій Панов — третій секретар посольства РФ на Кіпрі та імовірний співробітник ГРУ. Смерть за загадкових обставин у січні. За офіційною версією, скоротив собі віку. Правоохоронним органам на Кіпрі фактично заборонили проводити повноцінне розслідування інциденту.

  • Олексій Скляр — ексзаступник міністра праці РФ. У січні був виявлений у своєму приватному будинку на території поселення Філімонківське. Коли на місце події прибули рятувальники, вхідні двері були відчинені, а тіло лежало просто біля порогу.

  • Владислав Баумгертнер — ексгендиректор компанії «Уралкалій». Зник безвісти в кіпрському місті Лімасол 7 січня, а через місяць його тіло знайшли за нез’ясованих обставин.

  • Сергій Тропін — ексзаступник міністра юстиції РФ. У лютому його тіло знайшли просто у ванні в його помешканні у Москві. Попередня причина смерті — гостра серцева недостатність.

  • Умар Джабраїлов — бізнесмен та екссенатор від Чечні. В березні його знайшли в одному з готелів Москви з вогнепальною зброєю поруч. Офіційна версія — самогубство.

  • Олександр Отрощенко — генерал-лейтенант РФ. Увечері 31 березня розбився у Криму в катастрофі російського військово-транспортного літака АН-26.

Водночас у РФ панічно шукають «ключ» безсмертя для Володимира Путіна. Диктатор розмірковує про безсмертя і життя до 150 років, тому російські науковці досліджують тисячі мавп та працюють над технологіями омолодження.

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