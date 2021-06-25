В Украине открывается рынок земли: что следует знать

За один гектар сельскохозяйственных угодий можно будет выручить от 20 000 гривен.

Через неделю, 1 июля, в Украине прекращает действие мораторий на продажу земли, введеный ровно двадцать лет назад, в 2001-м. А вместе с тем открывается рынок земли. Соответствующий закон №552-их украинский парламент принял в ночь на 31 марта 2020 года.

Украинцы смогут свободно покупать и продавать земельные участки сельскохозяйственного назначения. Правда, ряд ограничений все еще остается. В частности, для бизнеса: украинские предприятия не смогут покупать землю до 2024-го, а иностранные смогут только в случае принятия соответствующего решения на всеукраинском референдуме.

Сельскохозяйственная земля: кто сможет продавать, кто — покупать, а кто — арендовать

С 1 июля 2021 года покупать сельскохозяйственную землю смогут только граждане Украины. А приобретать право собственности смогут и другие: государство и территориальные общины, или же юридические лица. Однако государство и территориальные общины не смогут продать землю, которая есть в их распоряжении.

Становиться собственниками земли сельскохозяйственного назначения смогут и банки. Но только при условии, если земельный надел находился у них в качестве залога. Финучреждения должны продать такие участки через земельные торги в течение двух лет с того момента, как они получили их в собственность.

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Иностранцы, а также предприятия, владельцами которых являются иностранцы, с 1 июля не смогут становиться владельцами украинских сельскохозяйственных земель. Но эта норма может быть отменена позже — законодательством предусмотрено проведение референдума, на котором украинцы определят, предоставлять ли иностранцам право покупать сельскохозяйственные земли.

Есть и такие лица, которые ни при каких условиях не смогут стать владельцами украинских земель сельскохозяйственного назначения. В частности, украинскую землю не смогут покупать предприятия, владельцами которых являются граждане государства-агрессора или государства-оккупанта. Также покупать сельскохозяйственные земли не смогут люди, принадлежащие к террористическим организациям, и граждане и предприятия, относительно которых Украина ввела санкции.

Украинскую землю запрещается покупать предприятиям, у которых невозможно определить конечного собственника, или же если конечные владельцы предприятий зарегистрированы в оффшорных зонах, либо же были заподозрены в отмывании денег.

В то же время, предприятия, среди владельцев которых есть иностранцы, не смогут купить землю, расположенную ближе, чем в 50 километрах от сухопутной государственной границы.

Что меняется для фермеров и потенциальных покупателей

Ближайшие два года в Украине будет действовать ограничения на концентрацию земли в одних руках — каждый гражданин может иметь не более 100 гектаров до 1 января 2024 года. Но это ограничение не распространяется на землю, право собственности на которую было приобретено до 1 июля 2021 года. С 2024 года общая площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности, не может превышать 10 000 гектаров.

С 2024 года общая площадь земель в собственности предприятий тоже не может превышать 10 000 гектаров. Также общая площадь земель предприятия не может превышать общую площадь участков, которые могут находиться в собственности ее членов и акционеров.

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Если же гражданин или компания нарушили условия концентрации земель в одних руках, «лишние» гектары они должны продать или передать в течение года с того момента, как они стали собственниками. Иначе суд вправе конфисковать такой земельный участок. Далее участок продается на земельных торгах. Часть вырученных денег идет на покрытие расходов, связанных с его продажей, остальные деньги возвращаются прежнему владельцу.

unian.net

Еще одно сверхважное для владельцев сельскохозяйственных земель изменение касается доступа к земельным участкам. Теперь владельцы или пользователи обязаны предоставлять право сервитута для обеспечения прохода или проезда агротехники другим собственникам и пользователям. Проще говоря, теперь граждане, чьи паи находятся посреди поля, должны иметь к ним беспрепятственный доступ.

Те украинцы, которые ведут хозяйство на земле государственной или коммунальной собственности, или же те, кто оформил на нее право пожизненного наследуемого владения, вправе выкупить эти земли на достаточно хороших условиях: по цене, равной нормативной денежной оценке, в рассрочку на 10 лет. На этих же условиях выкупить землю могут фермеры, которые оформили право постоянного пользования землей до 2010 года. При покупке в рассрочку право собственности переходит к покупателю после уплаты первого платежа.

Арендаторы сельскохозяйственных земель получат преимущественное право на покупку или аренду участка, которым они сейчас пользуются. Они также смогут передавать это преимущественное право другим лицам.

До 2024 года украинцы не имеют права продавать сельскохозяйственную землю, которая находится у них в частной собственности, предприятиям, но имеют право ее обменять на такой же участок. Соглашения о покупке или отчуждении земли в пользу предприятий считаются недействительными с момента их заключения.

Как купить и как продать землю, и сколько на этом можно заработать

В рамках земельной реформы парламент принял еще один важный законопроект — о земельных аукционах. Он был проголосован 18 мая этого года, 24 июня его подписал Президент Владимир Зеленский.

Он предусматривает, что помимо продажи права собственности на землю украинские граждане смогут продавать также право аренды земельного участка и эмфитевзис — право пользования участком определенный срок. Торги будут проходить в электронной торговой системе, разработку и функционирование которой будет контролировать правительство. Впрочем, возможность для украинцев продать или отдать в аренду землю через обычные объявления никуда не исчезнет.

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Исключительно через электронные аукционы государство и местное самоуправление будут обязаны отдавать земли в аренду (а позже и продавать), а лоты должны быть не более 20 гектаров. Соответственно, теперь не возникнет ситуаций, когда городские советы или советы общин объявляют конкурсы только для «избранных» фермеров.

Аукционы пройдут онлайн. Желающим купить или арендовать землю необходимо будет оплатить регистрационный и гарантийный взносы. Регистрационный взнос должен равняться 0,1% от минимальной заработной платы, по состоянию на сейчас это 600 гривен. Гарантийный взнос — 30% от стартовой цены лота, но не более 2500 прожиточных минимумов (сейчас это 5,675 млн грн). Регистрационный взнос не возвращаться участникам аукциона, а гарантированный — возвращаться всем, кроме победителя торгов.

Стартовую цену продажи лота устанавливает продавец, но она не может быть меньше экспертной денежной оценки земельного участка, которую предварительно должен заказать организатор торгов.

Ценовые предложения участников обнародоваться не будут. По результатам аукциона будут заключаться договоры. Все они, кроме договора купли-продажи земельного участка, будут подписываться с помощью электронной цифровой подписи.

До 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения не может быть меньше их нормативной денежной оценки. Она уже известна — ее ежегодно утверждают органы местного самоуправления территориальных общин, в пределах которых расположен такой участок.

По данным Государственной налоговой службы по состоянию на 1 января 2021 нормативная оценка гектара необрабатываемых в течение длительного времени сельскохозяйственных угодий колебалась от 21,4 до 33,6 тысяч гривен, а стоимость обрабатываемых земель — от 27,0 до 74,1 тысяч гривен в зависимости от областей.

Рассчитываться за землю при ее покупке можно будет только в безналичной форме. Также украинцы перед покупкой земельного участка будут вынуждены предоставить документы, подтверждающие происхождение средств или других активов, за которые покупается земля.

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