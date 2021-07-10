В столице Ирана прогремел мощный взрыв

Причина взрыва пока неизвестна.

В Тегеране в ночь на 10 июля прогремел мощный взрыв, но его причины неизвестны. Видео взрыва появилось в соцсетях.

Massive explosion in Tehran , in a building adjacent to National Television pic.twitter.com/CoQPgiAAx0 — MNA (@Engr_Naveed111) July 9, 2021

Пока официальных заявлений о причинах происшествия пока нет. Представитель иранской пожарной охраны заявил, что им не поступала информация о громком хлопке, — пишет Fars.

По неподтвержденной информации, взрыв произошел недалеко от здания в парке Меллат, где размещены штаб-квартиры государственной иранской телерадиокомпании "Голос Исламской республики Иран".

По данным СМИ, полиция обследует район Меллат-парка в восточной части Тегерана, но там нет признаков взрыва или пожара.

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Заметим, что сообщения о сильном взрыве поступили спустя несколько часов после большой кибератаки на железнодорожную инфраструктуру Ирана. Атака привела к задержкам поездов, сбоям в работе касс и веб-сайта железной дороги. Об этом пишет The Jerusalem Post.

A loud blast was heard in the western part of #Iran's Tehran, there is no official news about the cause of this sound yet, Fars News Agency reports.https://t.co/62FHAsCzS7 pic.twitter.com/u1HzVJyntq — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 9, 2021

Также хакеры обнародовали телефонный номер верховного правителя Ирана аятоллы Али Хаменеи. Мол, по этому телефону можно узнать информацию о движении поездов.

Ранее сообщалось, что в Дубае произошел мощный взрыв на территории порта.

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