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В столице Ирана прогремел мощный взрыв

В столице Ирана прогремел мощный взрыв

Pexels

Причина взрыва пока неизвестна.

В Тегеране в ночь на 10 июля прогремел мощный взрыв, но его причины неизвестны. Видео взрыва появилось в соцсетях.

Пока официальных заявлений о причинах происшествия пока нет. Представитель иранской пожарной охраны заявил, что им не поступала информация о громком хлопке, — пишет Fars.  

По неподтвержденной информации, взрыв произошел недалеко от здания в парке Меллат, где размещены штаб-квартиры государственной иранской телерадиокомпании "Голос Исламской республики Иран".

По данным СМИ, полиция обследует район Меллат-парка в восточной части Тегерана, но там нет признаков взрыва или пожара.

Заметим, что сообщения о сильном взрыве поступили спустя несколько часов после большой кибератаки на железнодорожную инфраструктуру Ирана. Атака привела к задержкам поездов, сбоям в работе касс и веб-сайта железной дороги. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Также хакеры обнародовали телефонный номер верховного правителя Ирана аятоллы Али Хаменеи. Мол, по этому телефону можно узнать информацию о движении поездов.

Ранее сообщалось, что в Дубае произошел мощный взрыв на территории порта

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