Резников сообщил, когда Украина вступит в НАТО

Он подчеркнул, что стране нужны реформы.

Украина вступит в НАТО, когда будет равным партнером с Альянсом.

Об этом в эфире на телеканале "Украина 24" заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Ложное восприятие, что НАТО - это военная организация. Это не так, она, в том числе военная, но Альянс настроен на демократические отношения, на экономическое развитие, на лучшую жизнь. Мы об этом часто забываем", — заметил он.

Резинов добавил, что 400 тыс. ветеранов прошли через войну, нужно развивать инфраструктуру Донецкой и Луганской областей, при две трети оккупированных территорий уже освобождены, около 200 населенных пунктов деоккупированы в Донецкой и Луганской областях.

"Поэтому мы говорим, нам нужна ваша помощь, но мы сами понимаем, что реформы нужны нам, не вам", — резюмировал вице-премьер.

Напомним, в НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ, а генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в вопрос вступления Украины в НАТО. Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вступит в НАТО раньше, чем станет членом Евросоюза.

Как сообщалось, представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что членство Украины в НАТО будет "красной линией" для Москвы. Он обеспокоен разговорами о том, что однажды Киеву могут предоставить План действий по членству в Альянсе.

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