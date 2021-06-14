В НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ

В решении впервые за последние годы по Украине используют те же формулировки, которые звучат по Грузии.

14 июня лидеры НАТО одобрили коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса.

Документ представлен на официальном сайте НАТО.

"Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом Альянса и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса", — говорится в документе. В решении предыдущего саммита НАТО не звучало таких формулировок в отношении Украины. По Грузии такая формулировка звучит с 2018 года.

Решение саммита также призывает Украину двигаться к членству через выполнение годовых национальных программ.

"Годовые национальные программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО (КУН) остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, касающиеся ее стремления к членству в НАТО. Украина должна в полной мере использовать все инструменты, доступные в рамках КУН, для достижения своей цели — внедрения принципов и стандартов НАТО", — говорится в коммюнике саммита.

Напомним, Генсек НАТО рассказал о сроках вступления в Альянс новых членов. Столтенберг сказал, что ожидает подтверждения решений, принятых ранее странами — участницами НАТО по странам-претендентам.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку