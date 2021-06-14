В НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ

У рішенні вперше за останні роки щодо України використовують ті самі формулювання, що звучать щодо Грузії.

14 червня лідери НАТО схвалили комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу.

Документ представлений на офіційному сайті НАТО.

"Ми підтверджуємо рішення, ухвалене у 2008 році на Бухарестському саміті НАТО, про те, що Україна стане членом Альянсу і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу", - йдеться у документі. У рішенні жодного попереднього саміту НАТО не звучало таких формулювань щодо України. Щодо Грузії таке формулювання звучить від 2018 року.

Рішення саміту також закликає Україну рухатися до членства через виконання Річних національних програм.

"Річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО (КУН) залишаються механізмом, за допомогою якого Україна просуває реформи, що стосуються її прагнення до членства в НАТО. Україна повинна повною мірою використовувати всі інструменти, доступні в рамках КУН, для досягнення своєї мети - впровадження принципів і стандартів НАТО", - йдеться в комюніке саміту.

Нагадаємо, Генсек НАТО розповів про терміни вступу до Альянсу нових членів. Столтенберг сказав, що очікує на підтвердження рішень, ухвалених раніше країнами - учасницями НАТО щодо країн-претендентів.

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