Генсек НАТО розповів про терміни вступу до Альянсу нових членів

Столтенберг сказав, що очікує на підтвердження рішень, ухвалених раніше країнами - учасницями НАТО щодо країн-претендентів.

Саміт НАТО сьогодні, 14 червня, проходить в Брюсселі за участю лідерів країн-союзниць. На зустрічі передусім акцентуватимуть увагу на новій стратегічній концепції Альянсу до 2030 року, Росії, Китаю, зміцненні технічного розвитку, боротьбі зі зміною клімату і погрозах в кіберпросторі та космосі. Щодо термінів вступу до Альянсу, зокрема України та Грузії, їх за підсумками саміту оголошувати не планується.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу перед початком саміту.

За його словами, не планується оголошувати терміни вступу нових країн-претендентів до НАТО. Але він наголосив, що очікує на підтвердження рішень, ухвалених раніше країнами -учасницями НАТО щодо країн-претендентів на вступ до Альянсу.

"Я очікую, що лідери сьогодні підтвердять рішення, які ухвалювалися раніше щодо приєднання нових членів, включаючи заяву про те, що Грузія стане членом НАТО. Але ми не оголосимо жодних термінів, ми також не надамо жодних дат і сьогодні", - сказав Столтенберг.

За його словами, НАТО відкрите до нових держав, але ухвалювати рішення про розширення Альянсу будуть, зокрема, Грузія та тридцять країн-союзниць.

Раніше заступник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Мірча Джоане заявив, що у НАТО наразі немає одностайного рішення щодо надання Україні Плану дій про членство, але Альянс продовжує дотримуватися політики "відкритих дверей".

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що питання зі вступом України в НАТО треба вирішувати негайно, якщо Альянс хоче бачити українську державу у своїх рядах, адже на кону безпека країни.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що на саміті НАТО, який відбудеться в червні нинішнього року, навряд чи ухвалять про надання Плану дій щодо членства для України.

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