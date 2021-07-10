Гороскоп на 10 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять, что делать дальше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 10 июля 2021 рассказывает, что Близнецам стоит раскрыть душу, а Ракам придется отстаивать свои позиции.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 10 июля 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Семерка кубков"
Не гонитесь за всеми целями сразу. В отношениях выберите одного партнера. На работе не торопитесь.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Побеждайте. В любви преодолевайте все препятствия. В рабочих моментах проявите активность.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Паж кубков"
Раскройте душу. В любви прислушайтесь к совету молодого друга. А на работе начните доверять коллегам.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Паж жезлов"
Отстаивайте свои позиции. В отношениях не лезьте на рога. А в движении по карьерной лестнице проявите характер.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Двойка пентаклей"
Ищите гармонию. В любви не рвитесь надвое. На работе ищите финансовое улучшение.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Влюбленные"
Доверяйте своему партнеру или партнерше. В отношениях шире откройте сердце. А в карьере ищите единомышленников.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Двойка мечей"
Вы знаете, что делать, но боитесь действовать. В отношениях снимите пелену с глаз. А на работе пробивают себе путь.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Стоит немного себя ограничивать. В любви появятся препятствия. А на работе следует не транжирить средства.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Станьте огнем. В отношениях продемонстрируйте свою огненную натуру. А на работе покажите эффективность.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
Отправляйтесь к новым достижениям. В отношениях пройдите тест на искренность. Найдите лучшую работу.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Девятка пентаклей"
Любуйтесь всем тем, что у вас есть. В любви подпустят свою вторую половинку ближе. На работе мчитесь на всех парах.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Солнце"
Все будет хорошо. Растворитесь в любви. С финансами все в порядке.
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