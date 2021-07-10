Как избежать и лечить сколиоз: простые советы

Сколиоз — это тяжелое заболевание.
Сколиоз — это заболевание опорно-двигательного аппарата, характеризующееся S или C образным искривлением позвоночника в боковой плоскости. Человек может выглядеть так, будто она склоняется в одну сторону. Могут поражаться как грудной, так и поясничный отдел позвоночника.
Об этом пишет МОЗ Украины в Telegram-канале
С увеличением искривление растет тенденция к ухудшению проблем общего состояния здоровья. Сильные сколиозы является причиной деформации туловища и его укорочение и приводят к уменьшению объема грудной клетки и брюшной полости.
Он случается у всех: от младенцев до взрослых, однако чаще всего у детей от 10 до 15 лет. В 80% случаев причина возникновения болезни неизвестна. Это так называемый идиопатический сколиоз. Его нельзя предупредить и считается, что он не связан с физическими упражнениями, плохой осанкой или диетой.
Признаки сколиоза?
- заметно изогнутый позвоночник, склонен в одну сторону;
- одно плечо выше другого;
- одна лопатка выступает больше, чем вторая;
- асимметрия треугольника талии;
- одно бедро выше другого;
- неравномерность формы грудной клетки сзади при наклоне туловища вперед,
- боли в спине, хронические, если сколиоз не леченных с детства;
- выпячивание ребер с одной стороны;
- при тяжелых формах грудная клетка может сдавливать легкие и сердце, что затрудняет дыхание и сердечную деятельность
Как лечить сколиоз?
Прежде всего необходимо проконсультироваться со специалистом или требуется лечение. Это зависит от возраста, степени искривления позвоночника и его прогрессирования. Потому что не все формы сколиоза требуют хирургического вмешательства.
У большинства людей сколиоз протекает в легкой форме.
Дошкольникам не всегда требуется лечение — позвоночник может выровняться в процессе роста. Им могут рекомендовать носить пластиковый корсет, чтобы предотвратить искажение позвоночника.
Подростки тоже могут носить корсет — это поможет предотвратить искривление позвоночника в период интенсивного роста. В редких случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.
Взрослым, которые страдают от боли из-за искривления позвоночника, могут рекомендовать упражнения, которые укрепляют спину, назначить обезболивающие препараты, спинальные инъекции и очень редко хирургическое вмешательство.
Профилактика сколиоза
Следите за правильной осанкой; Не находитесь слишком долго в сидячей позе; избегайте резких движений и поворотов туловища; равномерно распределяйте нагрузку, нося сумки, рюкзаки, тяжелые предметы; избегайте чрезмерных физических нагрузок.
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