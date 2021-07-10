Народные приметы, обряды и обычаи 10 июля

Лето с грозами — зима со снегом и морозами.
10 июля верующие и церковь почтили память преподобного Самсона, Странноприимца, праведной Йоанны мироносицы, преподобного Серапиона Кожеезерского, преподобного Севира, пресвитера, преподобного Георгия Иверского Святогорца, преподобного Мартина Туровского.
10 июля: церковный праздник
Святой Самсон жил в VI в. Он происходил из знатной римской семье. Он понял всю мудрость своего времени, особенно много занимался медициной, к которой его влекла склонность к состраданию. Самсон не мог равнодушно смотреть на страдания и нищету, поэтому в своем доме принимал всех больных и бедных, милосердно предоставляя им необходимый уход, а также утешение в молитве и вере. Позже работал в больнице
Преподобный Самсон много лет посвятил этой работе и мирно скончался в весьма преклонном возрасте.
10 июля: народные обычаи
В народу 10 июля еще называли Сеногний. "На Самсона, — говорили, — бойся муссона". Если пойдет дождь, то будет непогода семь недель — до бабьего лета.
10 июля: что стоит сделать
- уважать путешественников;
- давать милостыню.
Также Самсону молились перед долгим путешествием, а также при переезде.
10 июля: что категорически запрещено
- употреблять нецензурные выражения;
- заниматься тяжелым физическим трудом;
- смотреть в зеркало до рассвета.
10 июля: украинские народные приметы
- Если на сосне много шишек хорошо уродится ячмень.
- Жаркий июль, то и декабрь будет морозный.
- Какое лето, такая и зима, лето с бурями — зима с метелями.
- Лето с грозами — зима со снегом и морозами.
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