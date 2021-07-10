Народные приметы, обряды и обычаи 10 июля

Лето с грозами — зима со снегом и морозами.

10 июля верующие и церковь почтили память преподобного Самсона, Странноприимца, праведной Йоанны мироносицы, преподобного Серапиона Кожеезерского, преподобного Севира, пресвитера, преподобного Георгия Иверского Святогорца, преподобного Мартина Туровского.

10 июля: церковный праздник

Святой Самсон жил в VI в. Он происходил из знатной римской семье. Он понял всю мудрость своего времени, особенно много занимался медициной, к которой его влекла склонность к состраданию. Самсон не мог равнодушно смотреть на страдания и нищету, поэтому в своем доме принимал всех больных и бедных, милосердно предоставляя им необходимый уход, а также утешение в молитве и вере. Позже работал в больнице



Преподобный Самсон много лет посвятил этой работе и мирно скончался в весьма преклонном возрасте.

10 июля: народные обычаи

В народу 10 июля еще называли Сеногний. "На Самсона, — говорили, — бойся муссона". Если пойдет дождь, то будет непогода семь недель — до бабьего лета.

10 июля: что стоит сделать

уважать путешественников;

давать милостыню.



Также Самсону молились перед долгим путешествием, а также при переезде.

10 июля: что категорически запрещено

употреблять нецензурные выражения;

заниматься тяжелым физическим трудом;

смотреть в зеркало до рассвета.

10 июля: украинские народные приметы

Если на сосне много шишек хорошо уродится ячмень.

Жаркий июль, то и декабрь будет морозный.

Какое лето, такая и зима, лето с бурями — зима с метелями.

Лето с грозами — зима со снегом и морозами.

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