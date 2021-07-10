TAYANNA похвасталась стройными ножками в платье с высоким разрезом

Артистка поделилась фото со съемок.
Украинская певица TAYANNA, которая недавно демонстрировала образ в пиджаке на голое тело, снова порадовала поклонников смелым луком.
На этот раз артистка похвасталась нарядом, который надела на съемки одной из программ. На фото исполнительница предстает в оранжевой юбке с высоким разрезом и такого же цвета майке. Этот образ идеально подчеркнул стройную фигуру знаменитости.
Поклонники засыпали TAYANNA комплиментами:
- Роскошная
- Очень красивая
- Непревзойденная красавица
Напомним, в начале января обнаженная TAYANNA показала, как купалась в ледяной воде под открытым небом.