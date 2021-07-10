TAYANNA похвасталась стройными ножками в платье с высоким разрезом

Артистка поделилась фото со съемок.

Украинская певица TAYANNA, которая недавно демонстрировала образ в пиджаке на голое тело, снова порадовала поклонников смелым луком.

На этот раз артистка похвасталась нарядом, который надела на съемки одной из программ. На фото исполнительница предстает в оранжевой юбке с высоким разрезом и такого же цвета майке. Этот образ идеально подчеркнул стройную фигуру знаменитости.

instagram.com/tayanna_reshetnyak

Поклонники засыпали TAYANNA комплиментами:

Роскошная

Очень красивая

Непревзойденная красавица

instagram.com/tayanna_reshetnyak

Напомним, в начале января обнаженная TAYANNA показала, как купалась в ледяной воде под открытым небом.

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