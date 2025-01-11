Оделась баскетбольным щитом с сеткой: 62-летний тренер Ким Малки пришла на матч в забавном наряде

Ким Малки - тренер женской баскетбольной команды Louisiana State University, известная своими экстравагантными нарядами, которые каждый раз привлекают всеобщее внимание и удивляют. Иногда о луках тренера говорят даже больше, чем об играх.

Однако для первого матча в 2025 году она решила нарядится по-особенному и выбрала образ баскетбольного щита. Женщина пришла в черном свитере, который украшало изображение баскетбольного мяча с ободом вокруг ее талии и свисающими нитями баскетбольной сетки. Наряд создавал впечатление, будто Ким находится внутри баскетбольного кольца. Малки дополнила свитер парой красных брюк и красными туфлями на каблуках.

Ким Малки / Фото: Getty Images

В комментарии журналистам на послематчевой пресс-конференции тренер отметила, что этот наряд она не покупала, ей его доставили домой в подарок. Автором этого диковинного лука является бренд Queen of Sparkles.

"Я не хожу по магазинам", - сказала она. "Это было доставлено к дому, может быть, в пятницу, и меня там даже не было".

Ким Малки / Фото: Getty Images

Малки также отметила, что даже она считает некоторые наряды, которые она носит, слишком диковинными, чтобы носить их на поле.

"О, да. Мне 62 года, и я командный игрок. Вот как меня уговорили на эти блестящие штучки, и я сказала, что сделаю это для команды, это продаст билеты тем модницам, которые ничего не смыслят в баскетболе", - сказала она.

Ранее мы показывали другие яркие образы баскетбольного тренера Ким Малки.

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