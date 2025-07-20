Как носить желтый цвет летом: тренды, советы и идеи нарядов

Как носить желтый цвет летом / © Getty Images

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Этот мягкий, теплый цвет не только подчеркивает летнюю легкость образа, но и считается универсальным, ведь он подходит почти каждому оттенку кожи. Если вы давно хотели добавить что-то свежее в свой летний гардероб, сливочный желтый именно для вас.

В своей статье издание Woman&Home рассказало, как носить желтый летом, с чем сочетать, каких фасонов лучше придерживаться и как подобрать одежду, макияж и аксессуары, чтобы выглядеть стильно, современно и уверенно.

Почему именно сливочный желтый

На первый взгляд кажется, что желтый — слишком яркий для ежедневного ношения. Однако его мягкий, сливочный вариант прекрасно работает как база ко многим цветам. Он не такой резкий, как лимонный и не слишком бледный, как пастель. Сливочный желтый сочетает в себе тепло, мягкость и современный характер, а это делает его идеальным вариантом для летнего гардероба.

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Этот оттенок активно используют для летних платьев, жакетов, топов и даже аксессуаров. Его можно сочетать с белым, бежевым, хаки, синим, коричневым, светло-розовым, серым, черным — вариантов множество. А главное, он освежает внешность и добавляет естественного сияния коже.

Как носить сливочный желтый

Платья

Самый легкий способ включить трендовый оттенок в свой гардероб — выбрать платье. Платье из сливочно-желтого текстиля выглядит нежно, празднично и уместно даже в повседневных ситуациях. Если вы впервые примеряете такой оттенок, выберите знакомый силуэт, например, А-силуэт, фасон с запахом или легкую рубашку-платье.

Для более утонченного образа, обращайте внимание на цветочный или абстрактный принт, который немного разбавляет базовый тон.

Топи

Сливочно-желтый топ — это отличный старт, если вы не готовы к полностью желтому образу. Сочетайте его с джинсами, классическими голубыми или белыми — это беспроигрышная комбинация. Для современного образа попробуйте рубашку оверсайз со свободными джинсами-бананами или шортами бермудами.

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Юбки и брюки

Если вы не уверены, как оттенок работает с тоном вашего лица — выбирайте вещи, которые расположены дальше от него. Юбка или брюки желтого цвета позволят выглядеть трендово без риска, что цвет «перетянет» внимание на недостатки. Идеальный вариант — легкие льняные брюки, юбка-макси или кюлоты.

Комбинируйте с базовым белым, песочным или темно-синим верхом. Добавьте обувь цвета верблюжьей шерсти, соломенные аксессуары или украшения в теплых тонах.

Жакеты и легкие куртки

Сливочно-желтый как верхний слой — отличная идея для прохладного утра или вечера. Ищите жакеты из льняной или хлопчатобумажной ткани без воротника, чтобы оставить пространство для цветных шарфов или украшений.

Этот элемент одежды сделает даже самый простой образ, футбол и джинсы, стильным и завершенным. Для торжественного выхода комбинируйте с платьем или брючным костюмом в темных или пастельных тонах.

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Аксессуары

Если вам сложно представить себя в желтой одежде, попробуйте с аксессуаров. Маленькая сумка, балетки или шляпка в этом оттенке станут удачным акцентом. Это идеальное решение для тех, кто хочет «прикоснуться» к тренду, но пока не готов на смелые шаги.

Желтый в макияже

Сливочный желтый в одежде — это мягкий и естественный тон, поэтому макияж лучше держать в естественной гамме. Выбирайте теплые бронзовые, персиковые или карамельные оттенки. Тени — легкие, песочные или терракотовые. Помаду — нюдовую или с теплым красным подтоном (например, коралл или томат).

Если хотите сделать акцент на губах, смело экспериментируйте с красной классикой. Это создает роскошный контраст с нежным желтым.

Кому подходит сливочный желтый

Практически всем. Если у вас светлая кожа, выбирайте более мягкие, сливочные оттенки. Если загорелая или оливковая — подходят более насыщенные желтые тона. Главное — держите ткань возле лица и обращайте внимание освежает ли она вас. Если кожа выглядит «уставшей», смените оттенок или переместите желтый в другую часть образа.

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Поэтому, если ищете способ освежить свой стиль этим летом, сделайте ставку на желтый. Он не только поднимет настроение, но и подарит новые модные впечатления.