Юрист предупреждает о рисках новой инициативы по бронированию

Мобилизация

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Введение трудовых договоров для лиц, нарушивших правила воинского учета, должно быть ограничено только предприятиями оборонного сектора.

Такое мнение высказал юрист Юрий Танасийчук в эфире КИЕВ24

По его словам, подобная инициатива может иметь смысл только при условии, если ее целью будет сохранение узкопрофильных специалистов, необходимых для обеспечения обороноспособности страны.

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«Если мы говорим об оборонной отрасли, определенные военные специалисты были мобилизованы — и это усложнило, например, на отдельных предприятиях… Лично знаю пример, где это усложнило производство боеприпасов. Мобилизация двух инженеров фактически на какой-то период времени остановила их производство», — рассказал Танасийчук.

По словам юриста, именно такие ситуации, когда мобилизация критически важных работников парализует работу оборонного производства, и являются предпосылкой для новой инициативы. Ее суть — дать возможность заключать трудовые договоры со специалистами, которые формально нарушили правила воинского учета, но могут быть полезными на стратегических предприятиях.

«Думаю, что в связи с этим призвана такая инициатива — чтобы рассмотреть возможность заключения трудового соглашения лицам, нарушившим правила воинского учета», — отметил юрист.

Однако он предостерегает от расширения действия такой нормы на все предприятия без исключения:

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«От себя скажу, что не распространял бы это правило и такое исключение на любые другие предприятия, инфраструктуры, критически важные… кроме исключительно оборонных предприятий — в краткосрочном периоде. Чтобы избежать злоупотреблений. А целью осталась только единственная вещь — это сохранить узко специализированных людей с определенным специфическим набором знаний на тех предприятиях, на которых они необходимы, которые прямо работают на оборону Украины».

Он также подчеркнул, что сейчас инициатива находится только на стадии формирования, поэтому важно проследить, в каком виде она будет принята.

«В конце концов, увидим, будет ли это касаться в целом любой формы обороны, или все-таки остановится исключительно на оборонном секторе», — подытожил Танасийчук.

Напомним, ранее мы писали о том,сколько людей мобилизуют ежемесячно в Украине

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