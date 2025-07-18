В Раде предлагают бронировать тех, кто не состоит на учете в ТЦК или находится в розыске

Мобилизация продолжается / © ТСН

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Депутаты Верховной Рады Украины предложили новый законопроект, позволяющий временно оформлять бронирование для мужчин, нарушивших законодательство о мобилизации.

Инициаторами законопроекта выступили глава Комитета ВР по нацбезопасности Александр Завитневич, члены этого комитета Роман Костенко, Александр Федиенко и другие.

Законопроект №13335 предусматривает, что мужчин, не состоящих на военном учете в территориальных центрах комплектования (ТЦК), имеющих ненадлежаще оформленные военно-учетные документы или находящиеся в розыске, можно будет брать на работу и предоставлять им бронирование на критически важных предприятиях, в частности в сфере оборонно-промышленного комплекса.

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Впрочем, такая возможность будет действовать только временно — до 45 календарных дней с момента заключения трудового договора и не более одного раза в год.

Законопроект также предлагает внести изменения в Закон «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», которые позволят критически важным для экономики предприятиям заключать договоры с работниками, не имеющими или неправильно оформившими военно-учетные документы, не состоят на учете в ТЦК или других соответствующих органах, даже если они находятся в розыске.

Как сообщает Судебно-юридическая газета, изменения касаются статьи 25 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». К ней предлагают добавить новую норму, которая позволит бронировать работников предприятий, имеющих статус критически важных согласно решению Кабмина. Речь идет о компаниях, важных для экономики в условиях войны или относящихся к оборонно-промышленному комплексу.

Бронирование будет касаться военнообязанных работников, которые:

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не имеют или имеют неправильно оформленный военно-учетный документ

не состоят на военном учете

не обновили свои персональные данные, как это предусмотрено переходными положениями Закона №3633-IX

находятся в розыске (за исключением случаев, подпадающих под статьи 336 и 337 Уголовного кодекса, то есть уклонение от мобилизации).

Ранее адвокат объяснила, что некоторые работодатели обещают бронирование только после прохождения ВЛК, хотя закон этого не требует. Это касается не только тех, кто должен повторно подтвердить свою пригодность к службе, но и работников, ранее вообще не проходивших военно-врачебную комиссию.

Ранее мы писали о том, что Кабмин предоставил бронь от мобилизации для новой категории мужчин.