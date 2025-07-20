Юрист попереджає про ризики нової ініціативи щодо бронювання

Мобілізація

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Запровадження трудових договорів для осіб, що порушили правила військового обліку, має бути обмежене лише підприємствами оборонного сектору.

Таку думку висловив юрист Юрій Танасійчук в ефірі КИЇВ24.

За його словами, подібна ініціатива може мати сенс лише за умови, якщо її метою буде збереження вузькопрофільних спеціалістів, необхідних для забезпечення обороноздатності країни.

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«Якщо ми говоримо про оборонну галузь, певні військові спеціалісти були мобілізовані — і це ускладнило, наприклад, на окремих підприємствах… Особисто знаю приклад, де це ускладнило виробництво боєприпасів. Мобілізація двох інженерів фактично на якийсь період часу зупинила їхнє виробництво», — розповів Танасійчук.

За словами юриста, саме такі ситуації, коли мобілізація критично важливих працівників паралізує роботу оборонного виробництва, і є передумовою для нової ініціативи. Її суть — дати можливість укладати трудові договори з фахівцями, які формально порушили правила військового обліку, але можуть бути корисними на стратегічних підприємствах.

«Думаю, що у зв’язку з цим покликана така ініціатива — щоб розглянути можливість укладення трудової угоди особам, які порушили правила військового обліку», — зазначив юрист.

Проте він застерігає від розширення дії такої норми на всі підприємства без винятку:

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«Від себе скажу, що не поширював би це правило і таке виключення на будь-які інші підприємства, інфраструктури, критично важливі… окрім виключно оборонних підприємств — у короткостроковому періоді. Аби уникнути зловживань. А на меті залишилася тільки єдина річ — це зберегти вузько спеціалізованих людей з певним специфічним набором знань на тих підприємствах, на яких вони необхідні, які прямо працюють на оборону України».

Він також наголосив, що наразі ініціатива перебуває лише на стадії формування, тому важливо простежити, в якому вигляді її буде ухвалено.

«Зрештою, побачимо, чи це буде стосуватись на загал будь-якої форми оборонювання, чи все-таки зупиниться виключно на оборонному секторі», — підсумував Танасійчук.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки людей мобілізують щомісяця в Україні.

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