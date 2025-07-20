У В’єтнамі під час шторму перекинувся туристичний човен: майже 40 загиблих

Екскурсійний човен перекинувся під час шторму / © Associated Press

Реклама

У В’єтнамі під час шторму перекинувся туристичний човен. Уже відомо про 37 загиблих.

Про це повідомляє BBC.

Судно під назвою Wonder Seas перевозило 48 туристів, зокрема близько 20 дітей, і 5 членів екіпажу, коли воно перекинулося після раптового шторму. Більшість пасажирів були в’єтнамцями, які приїхали зі своїми сім’ями з Ханоя.

Реклама

Загалом підтверджено смерть 37 осіб, щонайменше 8 із них — діти.

Хоча сильні дощі перешкоджали пошукам уцілілих, вдалося врятувати 10 осіб. Зокрема, знайшли 10-річного хлопчика, який опинився в повітряній кишені в перевернутому корпусі судна.

«Пішла злива з градом розміром із палець ноги та грозою», — розповів очевидець інформаційному агентству AFP.

Премʼєр-міністр країни Фам Мінь Тінь висловив співчуття родинам жертв. Трагедію розслідуватимуть.

Реклама

Нагадаємо, в Індії, неподалік міста Танур, перевернувся переповнений людьми туристичний човен. Загинули понад 20 осіб.