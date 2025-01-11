Президент Словакии демонстративно отказывается ехать в Украину

Свой отказ политик объяснил тем, что Украина прекратила транзит российского газа в Словакию.

Президент Словакии Петер Пеллегрини, который в декабре прошлого года предполагал, что в начале 2025 года посетит Украину, теперь демонстративно отказался от визита.

Об этом он заявил в эфире телеканала STVR, передает издание Aktuality.

Свой отказ он объяснил тем, что Украина прекратила транзит российского газа в Словакию.

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"Если мне придется ехать туда, чтобы просто сфотографироваться, а мне скажут, что ни одна капля нефти и газа не пойдет в Словакию, то я действительно не должен туда ехать. Пусть никто на меня не обижается", – сказал словацкий президент.

Пеллегрини заявил, что решения украинского правительства и президента Зеленского о прекращении транзита газа угрожают "энергетической безопасности Словакии".

Кроме того, словацкий президент предположил, что Украина прекратит транзит нефти в Словакию, который эта страна до сих пор получает по нефтепроводу "Дружба".

"В ситуации, когда украинский парламент принимает закон, который должен запретить транспортировку нефти в Словакию, хотя мы имеем действующие контракты, при таких обстоятельствах о моей поездке в Украину пока не может быть и речи", — заявил Пеллегрини.

Напомним, на этой неделе премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время часа вопросов правительству в Верховной Раде пояснил, что прекращение транзита российской нефти через Украину может иметь серьезные финансовые последствия для государства.

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