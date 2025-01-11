Президент Словаччини демонстративно відмовляється їхати до України

Свою відмову політик пояснив тим, що Україна припинила транзит російського газу до Словаччини.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні, який у грудні минулого року припускав, що на початку 2025 року відвідає Україну, тепер демонстративно відмовився від візиту.

Про це він заявив в ефірі телеканалу STVR, передає видання Aktuality.

Свою відмову він пояснив тим, що Україна припинила транзит російського газу до Словаччини.

Також читайте Фіцо заявив про домовленості з Путіним про газ для Словаччини: деталі

"Якщо мені доведеться їхати туди, щоб просто сфотографуватися, а мені скажуть, що жодна крапля нафти і газу не піде до Словаччини, то я дійсно не повинен туди їхати. Нехай ніхто на мене не ображається", – сказав словацький президент.

Пеллегріні заявив, що рішення українського уряду і президента Зеленського щодо припинення транзиту газу, загрожують “енергетичній безпеці Словаччини”.

Окрім того, словацький президент припустив, що Україна припинить також транзит нафти до Словаччини, який ця країна досі отримує нафтопроводом “Дружба”.

"У ситуації, коли український парламент ухвалює закон, який має заборонити транспортування нафти до Словаччини, хоча ми маємо чинні контракти, за таких обставин про мою поїздку до України наразі не може бути й мови”, – заявив Пеллегріні.

Нагадаємо, цього тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді пояснив, що припинення транзиту російської нафти через Україну може мати серйозні фінансові наслідки для держави.

Читайте також: