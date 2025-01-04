Шантаж Фіцо: чи продовжить Словаччина постачати Україні електрику

Словаччина продовжить постачання електроенергії до України відповідно до чинного контракту з "Укренерго".

Про це повідомляє портал iRozhlas.

Попри гучні погрози зі сторони прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, держоператор країни підтвердив, що Україна й надалі отримуватиме електроенергію.

Також читайте Зеленський звернувся до влади Угорщини та Словаччини, щоб вони не боялися України в ЄС

Державний енергооператор Словаччини SEPS продовжив контракт з "Укренерго" ще на 12 місяців. Відповідно до контракту, компанія може постачати до 150 мегаватів електроенергії в українську енергосистему в рамках аварійної допомоги. На практиці українська сторона неодноразово застосовувала таку форму допомоги, зазначають у виданні.

Компанія SEPS також здійснює транскордонну передачу електроенергії високовольтними лініями. За 11 місяців минулого року чистий експорт електроенергії зі Словаччини в Україну сягнув 2,43 терават-години, що в три з половиною рази перевищує обсяг за аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо, що словацький прем'єр Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України у відповідь на припинення транзиту російського газу.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою різко відреагував на таку заяву. Він припустив, що, "схоже, Путін доручив Фіцо "відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.