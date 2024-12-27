Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його уряд розгляне питання про припинення постачання резервної електроенергії до України, якщо Київ зупинить транзит російського газу до Європи.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому увечері в п’ятницю, 27 грудня, в соцмережі Facebook.

“Після 1 січня 2025 року, коли має бути припинено транзит російського газу через Україну, уряд Словаччини оцінить ситуацію та можливості вжиття заходів у відповідь проти України. У разі потреби припинить постачання електроенергії, яка вкрай потрібна Україні, або домовиться про інший напрямок дій”, - сказав він.

Також читайте Фіцо розкритикував позицію України щодо транзиту газу

За словами Фіцо, припинення транзиту російського газу через Україну є не просто політичним жестом, а надзвичайно "дорогим жестом", за який буцімто заплатить весь Європейський Союз (ЄС), включаючи Словаччину.

“Європейський Союз заплатить близько 120 мільярдів євро більше за підвищення цін на газ і електроенергію в 2025 і 2026 роках. Наша конкурентоспроможність знову впаде. Словаччина втратить приблизно пів мільярда євро на транзитних зборах, Україна втратить майже мільярд євро, а Росія, ймовірно, втратить лише 2,5 мільярда євро. Знову покарали росіян, чи не так?” – оголосив свої підрахунки словацький прем’єр.

Фіцо нарікає, що після припинення українського транзиту Словаччина опиниться в кінці ланцюжка постачання, а не на початку, як раніше, отримуючи газ альтернативними шляхами із заходу, півдня чи півночі.

“Але кому справа до Словаччини, пане Зеленський? Однак коли вам щось потрібно, щоб не замерзнути взимку, ви кричите, соромно”, – звернувся словацький прем’єр до українського президента.

Роберт Фіцо заявив, що зменшення залежності ЄС від газу з Росії вигідне насамперед США.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що позиція України щодо можливості продовжити транзит російського газу до Європи залишилася незмінною. Його буде припинено о 7 годині ранку 1 січня 2025 року.

22 грудня премʼєр Словаччини Роберт Фіцо відвідав Москву, де мав "тривалу розмову" з господарем Кремля Володимиром Путіним після заяви президента України Володимира Зеленського щодо неможливості продовження транзиту російського газу через Україну.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що транзиту газу до Європи через Україну не буде, оскільки укласти контракт за кілька днів до нового року не вдасться.

Читайте також: