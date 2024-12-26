Путін оцінив можливості транзиту газу до Європи 2025 року

Укласти новий контракт за 3-4 дні до нового року неможливо.

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що що транзиту газу до Європи через Україну не буде, оскільки укласти контракт за кілька днів до нового року не вдасться.

Про це він говорив на брифінгу після саміту Євразійського економічного союзу, який транслювали російські пропагандисти.

"Контракту немає, і за 3-4 дні укласти його неможливо", - сказав він.

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За його словами, Росія готова постачати газ через Україну за контрактом із будь-яким контрагентом, але це неможливо в умовах позову від Києва.

Путін уточнив, що мається на увазі поданий "Нафтогазом України" позов до арбітражу про неповну оплату "Газпромом" послуг з транзиту.

При цьому президент держави-агресорки запевнив, що Росія завжди виступала за постачання газу до Європи та, за його словами, “деполітизацію економіки.

“Ми ж не відмовлялися ніколи від постачання до Європи. Хіба ми відмовлялися? Я тисячу разів уже сказав, можу повторити. Польща закрила маршрут через свою територію. Там діючий маршрут. Ніхто його не вражав, вибухів ніяких не було, він працюючий. Тільки кнопку натиснути і піде [газ] через територію Польщі. Називається “Ямал-Європа”. Проходить через територію Польщі. Будь ласка”, - сказав він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що позиція України щодо можливості продовжити транзит російського газу до Європи залишилася незмінною. Його буде припинено о 7 годині ранку 1 січня 2025 року.

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