Фіцо розкритикував позицію України щодо транзиту газу

Фіцо закликав чинити тиск на Єврокомісію, щоб вона подумала, як вона буде захищати інтереси країн-членів ЄС.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що транзит газу через Україну є однією з п’яти основних розбіжностей між країнами.

Про це він сказав на пресконференції в Брюсселі, повідомляє видання Pravda.

"У нас розходяться погляди щодо транзиту газу через Україну. Я запитав його, чи буде він готовий здійснювати транзит іншого газу, крім російського", - заявив Фіцо.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не прийме жодних варіантів транзиту, які дадуть можливість Росії продовжувати заробляти.

"Я йому чітко пояснив (Роберту Фіцо, - Ред.): якщо це буде газ не Росії, іншої країни, але ми повинні знати, ми не хочемо гратись, коли це буде інша країна, яка отримує від Росії газ, а потім транзитує свій газ. Це те саме, що продовжувати заробляти на цій війні й передавати гроші Росії. І якщо європейська країна готова отримувати газ і не сплачувати ці гроші в Росію до закінчення війни — можна думати", - заявив президент України у своєму виступі на засіданні Європейської Ради.

Фіцо висловив незгоду з такою позицією та закликав до тиску на Єврокомісію, щоб вона захищала інтереси європейських країн у газовій сфері.

"Ми поважаємо допомогу ЄС Україні, ми є її частиною, і тому я запитую: коли хтось допомагає і є частиною ЄС та організовує спільні урядові переговори, чи має Україна право загрожувати економічним інтересам країни-члену союзу?", - зазначив прем'єр Фіцо.

Словаччина виступає категорично проти членства України в НАТО та не підтримує постачання зброї для її захисту від Росії. Крім того, країна не вірить у військове вирішення війни й підтримує переговорні ініціативи Китаю та Бразилії, які більше відповідають інтересам Росії.

Нагадаємо, Україна та Польща планують створити Східно-Європейський газовий хаб, щоб забезпечити регіон газом з альтернативних російському напрямків.

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