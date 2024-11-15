Росія припиняє постачання газу до Австрії

Австрійська нафтогазова компанія буде імпортувати газ через Німеччину, Італію та Нідерланди.

Російський “Газпром” повідомив Австрію про припинення постачання газу від суботи, 16 листопада. Це свідчить про швидке наближення кінця останніх газових потоків з Москви до Європи.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на австрійського регулятора з нафти та газу OMV.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що повідомлення "Газпрому" про припинення поставок було очікуваним давно, і Австрія до цього підготувалася.

“Жоден дім не охолоне... газосховища достатньо заповнені”, — сказав він журналістам.

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У "Газпромі" від коментарів відмовилися.

У нафтогазовій компанії OMV запевняють, що готові до припинення постачання газу з Росії та зможуть постачати газ своїм клієнтам, імпортуючи його через Німеччину та Італію, а також отримуючи скраплений газ із Нідерландів.

Австрія – одна з небагатьох країн Євросоюзу, яка продовжує залежати від російського газу. Він постачається через газопровід, який ще з радянських часів проходить територією України. Україна планує закрити його наприкінці цього року, коли закінчується термін дії угоди, щоб позбавити Росію прибутків, які допомагають Москві фінансувати війну.

Припинення співпраці “Газпрому” з Австрією означає, що Росія тепер постачатиме значні обсяги газу лише до Угорщини та Словаччини, у випадку Угорщини - через трубопровід, що пролягає переважно через Туреччину.

До повномасштабного вторгнення 2022 року Росія задовольняла 40% газових потреб Європейського Союзу.

Нагадаємо, що, готуючись до припинення транзиту російського газу територією України, словацька компанія SPP підписала короткостроковий пілотний контракт на закупівлю природного газу в Азербайджані.

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