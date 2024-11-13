У Словаччині знайшли заміну для російського газу

Наприкінці 2024 року буде зупинено постачання газу із РФ трубопроводом, що проходить через Україну.

Готуючись до припинення транзиту російського газу через Україну, словацька компанія SPP підписала короткостроковий пілотний контракт на закупівлю природного газу в Азербайджані.

Про це повідомляє Reuters.

“Через високий ризик припинення постачання газу східним газопроводом [тобто через Україну] ми вживаємо заходів, щоб гарантувати безпечне постачання газу нашим клієнтам, від великих промислових споживачів до домогосподарств, у будь-якій ситуації”, — сказав генеральний директор SPP Войтех Ференц.

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У SPP заявили, що Словаччина також має диверсифіковані транзитні маршрути для поставок у разі зупинки трубопроводу, що проходить через Україну. Це включає трубопровід з Німеччини через Чехію.

Угода між РФ та Україною про експорт російського газу в Європу через українську територію закінчується наприкінці 2024 року.

Нагадаємо, під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що газову транзитну угоду з Росією після завершення терміну її дії не буде продовжено.

ЄС не зацікавлений у подальшому транзиті російського газу територією України

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